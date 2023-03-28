توقيف تاجر وحجز قرابة 23 ألف “بيضة” موجهة للمضاربة بالعاصمة

التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، تأييد الحكم في حق تاجر تجزئة بجسر مقيم بالعاصمة. عن جنح المضاربة غير مشروعة وعدم الفوترة. في أعقاب حجز كمية معتبرة من مادة “البيض” مخزنة في ورشة تابعة لمحله التجاري.

وحسب جلسة المحاكمة، فإن التاجر المتهم الماثل أمام هيئة المجلس استئناف للحكم الابتدائي الصادر في حقه عن محكمة الجنح حسين داي. والذي قضى بادانته بـ3 سنوات حبسا نافذا. فقد تم توقيفه متلبسا بالجرم خلال شهر جانفي 2023. خلال عملية تفتيش لمحله التجاري الكائن بمنطقة جسر قسنطينة بالعاصمة. كما تم العثور على 760 حاملة لمادة البيض كل حاملة تحوي على 30 حبة بيض. مخزنة في ورشة تابعة للمحل التجاري، موضوعة على الأرض بدل الاختفاظ بها بغرفة التبريد. فتم حجز السلعة واحالة صاحب المحل أمام الجهات القضائية.

المتهم الموقوف وخلال مواجهته بالوقائع المنسوبة اليه، صرح أمام هيئة المجلس، بأنه بصفته تاجر تجزئة قام بشراء كمية معتبرة من مادة “البيض”. مثلما جرت العادة من منطقة الكاليتوس. بحيث تقدر الكمية بين 700 إلى 1000 حبة في كل عملية شراء. وخلالها يقوم بوضعها في المحل، لأجل تعليب البيض حسب الطلب لأجل بيعه لأصحاب المحلات التجارية ” سوبيرات”. في حين، أنكر في تصريحاته اقتناء السلعة محل الحجز. لأجل المضاربة في أسعارها في السوق المحلية.

كما التمس دفاع المتهم في مرافعته إلغاء الحكم المستأنف. والقضاء بتبرئة موكله من روابط التهم المنسوبة إليه.