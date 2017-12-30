تمكّنت عناصر أمن تلمسان، من القبض على رعيتين أجنبيتين بتهمةالنّصب والإحتيال وتزوير العملة.

تعود تفاصيل القضيّة عندما تقدّم أحد المواطنين لغرض تقييد شكوى رسميّة ضدّ رعيتين أجنبيتين من جنسية مالية.

حيث سلبا منه مبلغ مالي من العملة الوطنيّة يقدّربـ 12 مليون سنتيم عن طريق الإحتيال.

وبالتنسيق بينه وبين عناصرالأمن ضرب معهم موعدا بالمحطّة البرية لنقل المسافرين أبو تشفين.

ليتم إيقافهما من طرف قوات الشرطة، ويتعلّق الأمر بالرعيتين الماليتين المدعو/ k T ، المدعو/ D I.

حيث ضبط مع الأوّل قصاصات ورقيّة سوداء اللّون بجهتيها العلويّة والسّفلية أوراق نقدية من فئة 2000 دج.

وكذا كيس بلاستيكي صغيرالحجم يحتوي على مسحوق أبيض اللّون وقنينة صغيرة بنية اللّون بها سائل، حجزت كلّها لفائدة التّحقيق.

للإشارة فإنّ الضحيّة حينما تقدم لدى مصالح الأمن من أجل تقييد شكوى وضع تحت تصرفهم صندوق حديدي coffre متوسط الحجم.

بعد فتحه من طرف الشرطة عثر بداخله على قصاصات ورقية خضراء اللون معدة للتزوير، ملفوفة بشريط بلاستيكي.

عليه أوراق نقدية من فئة 50 أورو ، 100 أورو ، 200 أورو بالإضافة الى وثيقة مكتوب عليها top secret.

الوثيقة مدوّن عليها أنّ الصندوق يحتوي على 02 مليون أورو مع طريقة استعمال تزوير العملة الأجنبيّة.

الضحيّة صرّح أنّه منذ حوالي شهر التقى رعية أجنبية صرح له أن والده توفي جراء الحرب القائمة بمالي،

وأنّه بحاجة إلى مبلغ مالي لغرض التوجه الى قنصلية مالي بالجزائر العاصمة لاسترجاع مبلغ مالي بذات القنصلية.

أين سلمه مبلغ مالي ليعاود الطلب منه تسليمه 500 ورقة نقدية من فئة 2000 دج لغرض القيام بنفس العملية.

والتي من خلالها سيكسب مال وفير ويسلمه نظير ذلك مبلغ مالي معتبر، كما سلمه صندوق حديدي coffre للاحتفاظ به بمسكنه.

مصرحا له أنه يحتوي على ممتلكاته من العملة الأجنبية الأورو.