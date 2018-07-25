توقيف سيدة مختصة في سرقة المجوهرات من قاعات الحفلات في سكيكدة

تستغل انشغال المعازيم لتنفيذ جريمتها رغم أنها غير مدعوة

تمكنت، أول أمس، مصالح أمن ولاية سكيكدة من توقيف «سيدة» تبلغ من العمر 44 سنة، متورطة في قضية السرقة من داخل قاعة للحفلات.

تعود وقائع القضية عندما تقدمت مواطنة منمصالح الشرطة من أجل رفع شكوى قانونية ومتابعة قضائية ضد مجهولين عن فعل السرقة التي طالت مجوهراتها على مستوى غرفة تغيير الملابس بإحدى قاعات الحفلات بمدينة الحروش في سكيكدة، حيث استولى الفاعلون على مجموعة من الحلي الثمينة كانت داخل حافظة يدوية.

مصالح الشرطة فور تلقيها البلاغ فتحت تحقيقا في القضية وبتكثيف الأبحاث والتحريات في القضية، تمكن عناصرها من تحديد هوية المشتبه فيها، وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم توقيفها على مستوى بلدية فلفلة وتحويلها إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية.

مجريات التحقيق بينت أن المشتبه فيها لم تكن من المدعوين لحفلة الزفاف، كما أنها استغلت وقت دخول أهل العريس لتتسلل إلى قاعة الحفلات.

وبعدها توغلت إلى قاعة تغيير الملابس المخصصة للعروس وتظاهرت بأنها تقوم بوضع المساحيق والحديث بالهاتف، ثم سرقت مجوهرات الضحية، لتغادر المشتبه فيها القاعة إلى الخارج مسرعة، طالبة من أحد الأشخاص نقلها إلى وسط المدينة كونها نسيت ملابس العروس والفرار نحو وجهة مجهولة.

كما بينت التحقيقات أن المشتبه فيها تمتلك سيارة مسجلة باسمها عثر بداخلها على ملابس خاصة بالحفلات تستعملها للتمويه بغية عدم التعرف عليها عند ارتكابها لعمليات السرقة.

كما بينت التحقيقات أن المشتبه فيها سبق وأن تورطت في قضية مشابهة على مستوى إحدى قاعات الحفلات السنة الماضية وتم فتح تحقيق منفصل في القضية.

بعد استكمال ملف الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش، حيث أصدر ضدها أمر إيداع الحبس.