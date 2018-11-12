توقيف شبكة إجرامية وطنية مختصة في التزوير وترويج المخدرات ببرج بوعريريج

تمكنت مفرزة من الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي ببرج بوعريريج بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بالمجموعة الولائية ببرج بوعريريج، من وضع حد لشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة والترويج للمخدرات و تزوير الوثائق يمتد نشاطها من مدينة وهران إلى مدينة أم البواقي.

و أفضت هذه العملية إلى توقيف شخصين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة ينحدرون من ولايات الوسط والشرق الجزائري، وحجز 17.5 كغ من مادة الكيف المعالج.

بالإضافة إلى حجز مركبة واحدة، كانت تستعملها الشبكة في التنقل ونقل هذه السموم ، وحجز مبلغ مالي قدره 75.975 دج، مع رخصة سياقة مزورة وبطاقة مهنية عسكرية مزورة.

وكان أحد أفراد الشبكة يستعملها من أجل التضليل وتسهيل مروره عبر مختلف التشكيلات الأمنية، بحوزته هاتفين نقالين كانت الشبكة تستعملها للتواصل بين أعضائها.