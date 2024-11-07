توقيف شخصين يحتالان عبر صفحتان مشهورتان في الفايسبوك

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج، من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتخص القضية كل من صفحتي “سيلينا تور”، silina tour، والنبراص تور.

وتوجهت، المجموعة الإقليمية، بنداء لكل شخص وقع ضحية نصب واحتيال من طرف أصحاب الصفحتين التقدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي. أو التقرب من مصالح الدرك الوطني عبر التراب الوطني لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

وجاء في بيان الدرك الوطني “طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة راس الوادي”.

“تنهي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج، إلى علم المواطنين أنه تم توقيف شخصين”. “مشتبه فيهما في قضية النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي صفحتي SILINA TOUR النبراص تور”.

و”عليه توجه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج نداء لكل شخص وقع ضحية نصب واحتيال من طرف أصحاب الصفحتين”. “التقدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي أو التقرب من مصالح الدرك الوطني عبر التراب الوطني لتقييد شكوى”. أو “الإدلاء بشهادة في قضية الحال”.