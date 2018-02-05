توقيف شخصين خطيرين متورطين في السرقة بسكيكدة

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة من توقيف شخصين مسبوقين قضائيا في قضية السرقة بالتعدد من داخل منزل عن طريق التسلق.

وحسب بيان لمصالح أمن سكيكدة، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهما بين 22 و23 سنة.

وتعود حيثيات القضية إلى حدود الساعة الثامنة مساءً، عندما تقدم الضحية من المصلحة مبلّغا عن تعرض مسكنه العائلي الكائن بحي الزيتون بوسط المدينة ، للسرقة بالكسر من طرف مجهولين.

وحسب ذات البيان، فإن الفاعلان استهدفا حلي ومجوهرات وأجهزة رقمية ومبالغ مالية.

ومن جهتها، تنقلت الضبطية القضائية رفقة عناصر تحقيق الشخصية إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات الميدانية ، وفتح تحقيق في القضية.

وتمكنت عناصر الشرطة من تشخيص المشتبه فيه الرئيسي وتحديد هويته عن طريق النظام الآلي للتعرف على البصمات”AFIS” .

وقادت عمليات البحث والتحري، وفي ظرف وجيز، إلى توقيف الشريك الثاني في عملية السرقة واسترجاع المسروقات وتسليمها للضحية.

كما بينت التحقيقات، أن المشتبه بهما متورطان في قضية التحطيم العمدي لموقف حافلات على مستوى حي “لاسيا “.

وبعد استكمال ملف الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه بهما، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة.

أين وجهت لهما تهمة “السرقة بالتعدد من داخل منزل عن طريق التسلق”، حيث تم إيداعهما الحب.