توقيف شخصين وحجز 800 وحدة كحولية بمستغانم

تمكنت مصالح أمن ولاية مستغانم، من حجز 800 وحدة من المشروبات الكحولية، وكمية من المفرقعات النارية، وتوقيف شخصين في عمليتين منفصلتين.

وحسبما أستفيد اليوم الإثنين، من ذات الهيئة، عملية الحجز الأولى وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيه عثرت الشرطة على 780 وحدة من المشروبات الكحولية وقامت بتوقيف المعني.

كما تمكن أمن مستغانم في العملية الثانية، من توقيف شخص وحجز 54 وحدة من المشروبات الكحولية و5 غرام من المخدرات المهيأة للترويج داخل منزله.

وكذا 50 وحدة من المفرقعات التي كانت معدة للبيع ليلة رأس السنة، وقد تم إنجاز ملفين قضائيين ضد الموقوفين وتقديمهما إلى العدالة.