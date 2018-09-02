 توقيف شخصين وحجز240 وحدة من المشروبات الكحولية بالبليدة

بعد ورود معلومات لأمن دائرة أولاديعش مؤكدة، عن قيام أحد الأشخاص بترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة وهذا على مستوى بعض الأحياء.

تم فتح تحقيق في القضية، من طرف ذات العناصر،الأمر الذي اسفر عن تحديد هويته، ومن ثم الحصول على إذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

وقد أسفرت عملية التفتيش، على حجز 240 وحدة من المشروبات الكحولية، مخبأة في صندوق سيارة قيديمة ومعطلة .

تم حجز البضاعة وتقديم المشتبه فيه أمام العدالة.

وفي ذات السياق،أوقف نفس العناصر،شخصا يقوم بدفع دراجة نارية بمكان غير بعيد من أحد الحظائر.

وبعد التقرب منه ومراقبة وثائق الدراجة، تبين أنه ملك لشخص آخر، بوشر تحقيق في القضية ،ليتبين أنه قام بسرقتها من الحظيرة

وهذا بعدما تسلق جدار الحظيرة ،وحطم قفل مقود الدراجة ،ليتم توقيفه وتقديمه أمام العدالة.