توقيف شخص بحوزته 792 قارورة خمر في الطارف

تمكّن عناصر الدرك الوطني ببلدية الشافية من حجز كمية من المشروبات الكحولية، قدرت بـ 792 قارورة بمختلف الأصناف كان صاحبها بصدد تسويقها من بلدية عصفور الى بلدية بوحجار الحدودية.

وقام عناصر الدرك المتواجدين على مستوى الحاجز الأمني الثابت بالشافية من محاولة توقيفه إلا أنه رفض الإنصياع لأوامرهم مما دفعهم الى استعمال المسلفة المعدنية التي اتلفت العجلة واضطرته الى التوقف بشاحنته ولاذ بالفرار.

الا أن عناصر الدرك وفي ظرف وجيز تمكنوا بعد تمشيط المحيط، من توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 47 سنة ، وتقديمه امام نيابة محكمة الطارف.