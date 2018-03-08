توقيف شيخ عمره 77 سنة انتحل صفة جراح أسنان وفتح عيادة في البليدة!

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة من إلقاء القبض على ممرض متقاعد يبلغ من العمر77سنة، والذي انتحل صفة جراح أسنان بتحويل مسكنه لممارسة مهنة جراحة الأسنان من دون رخصة، وعدم احترام إلزامية أمن المنتوجات.

واستنادا إلى مصدر “النهار”، فإن حيثيات القضية تعود إلى معلومات تحصل عليها أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني عن وجود شخص يمتهن جراحة الأسنان من دون رخصة، ليتم فتح تحقيق معمّق وتكثيف التحريات من طرف المحققين، حيث تمكنوا من تحديد هوية المشتبه فيه وهو شيخ سبعيني مسبوق قضائيا بتهمة الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة، وتبين أنه اتخذ من مسكنه مقرا لممارسة هذه المهنة والاحتيال على المواطنين وتعريض صحتهم للخطر، ليتم توقيفه وحجز العتاد والدواء المستعمل في جراحة الأسنان، وتم تحويله إلى مركز الفرقة لاستكمال الإجراءات وتم تقديمه أمام الجهات القضائية.