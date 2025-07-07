توقيف طالب جامعي لتحطيمه أواني شركة تابعة للجوية الجزائرية بالمطار

سلّطت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، عقوبة عام حبسا موقوفة النفاذ، مع إلزام المتهم بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره 50 الف دج. في حق المتهم “ي.م” طالب جامعي، لضلوعه في قضية جزائية راح ضحيتها شركة نقل تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار هواري بومدين الدولي.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج، في حق المتهم عن جنحة السب والشتم والتحطيم العمدي لأملاك الدولة.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة، أن المتهم بيوم الوقائع، وبحكم تواجده بمقر الشركة المتواجدة بمطار هواري بومدين الدولي. قام بتوجيه عبارات سب وشتم يتخللها كلام بذيئ. ثم توجه إلى أواني كانت بالقرب منه، تستغلها الشركة، فقام بتحطيمها بالكامل. وهو في حالة هستيريا متقدمة، مما استلزم توقيفه من طرف رجال الشرطة.

ولدى مواجهة المتهم أمام هيئة المحكمة، إعترف بكل الوقائع المنسوبة إليه من دون أن يقدم تبريرا لتصرفاته تلك. في حين أكدت الدفاع أن موكلها يحوز على ملف طبي، لكونه يتابع العلاج في مستشفى الامراض العقلية،” دريد حسين”. لمعاناته من أمراض نفسية كإنفصام الشخضية، بالإضافة كذلك إلى إضرابات عقلية، ملتمسة إفادته بأقصى ظروف التخفيف، باعتباره طالب جامعي وغير مسبوق قضائيا.