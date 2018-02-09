توقيف عجوزتان تمارسان السّحر داخل مقبرة بالوادي

تمكنت دورية ليلية لأمن ولاية الوادي، من إحباط عملية نبش أحد القبور بمقبرة سيدي يوسف ببلدية الوادي عاصمة الولاية.

من قبل إمرأتان متقدمتان في السن.

تفاصيل الواقعة تمت في حدود الساعة الثانية صباحا، حيث كانت دورية لعناصر الشرطة تتنقل بمحيط المقبرة.

أين لوحظ وجود ضوء وسط المقبرة، وعلى الفور،تسلل عناصر الأمن بين القبور، لحين التأكد من وجود عجوزتين تحفران في قبر، وتضعان أشياء غريبة داخله.

وتم محاصرة المكان وتوقيفهما، ليتبين من خلال المعاينة أنهما قامتا بحفر جزء كبير من القبر،

إلى غاية الوصول إلى جثة الميت.

لدفن أشياء تستعمل في السحر بمحيط رأس الجثة، وقام عناصر الأمن بأخذ كل المواد المستعملة ونقل المتهمتين إلى مقر أمن الولاية للتحقيق معهم. عبدالعالي رحومة الوادي