توقيف عصابة تستهدف التجار ورجال الأعمال ببودواو

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بودواو على محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس، مؤخرا ملف قضية جنائية تتعلق بجماعة أشرار متخصصة في سرقة رجال الأعمال والتجار المعروفين بالمنطقة، حيث سيواجه المتهمون تهما تتعلق بتكوين جماعة أشرار بغرض الاعداد لجناية السرقة بالكسر.

فصول قضية الحال حركتها النيابة العامة، بموجب شكوى قيدها تاجرين من مدينة بودواو، مفادها تعرض مسكنيهما لعملية سطو من طرف مجهولين خلال فترة غيابهما، وعليه تم فتح تحقيق تبيّن أن عدة بيوت لتجار ورجال الأعمال، في المنطقة تعرضت للسرقة من طرف عصابة تستهدف فئة التجار ورجال الأعمال في المنطقة، حيث بلغت قيمة المحروقات ب5 ملايير سنتيم.

ومن خلال تكثيف العنصر الاستعلاماتي، كللت التحريات بتحديد هوية أفراد العصابة ويتعلق الأمر ب 4شبان ينحدرون من ذات البلدية أين جرى توقيفهم وايداعهم رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، إلى حين مواجهتهم بالوقائع المنسوبة إليهم خلال الدورة الجنائية المقبلة.