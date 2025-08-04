توقيف عصابة سرقت سائق “كلونديستان ” وضربته

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و100 الف دج غرامة مالية نافذة لشابين مسبوقين قضائيا كل من “ف.ع”، “ح.ق” بعد قيامها بسرقة سائق اجرة غير شرعي “ب.ا”.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال التي جرت عشية اليوم الاثنين بمحكمة الجنح بشراقة المتهمان قاما بإستئجار الضحية من مدينة شراڨة الى منطقة ولاد فايت ،مقابل مبلغ 50 دج وطلبا فجاة من الضحية التوقف لقضاء حاجته. فتوقف بمكان معزول، على إثرها استغلا المتهمان فيه الفرصة. فانهال عليه بالضرب وسرقة منه مبلغ 20 مليون سنتيم ،اضافة الى سرقة هاتفه النقال. ليحاول الضحية الفرار خارج السيارة .

المتهمان السالف ذكرهما مثل عشية اليوم الاثنين امام محكمة الجنح بشراڨة بموجب إجراءات المثول الفوري. وجهت لهم جنحة السرقة ،حيث اعترفا بالتهمة المنسوبة اليهما. وطالب من هيئة المحكمة إفادتهما بظروف التخفيف. في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.