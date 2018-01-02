توقيف عصابة من بينها موظفين بأجهزة تشغيل الشباب وبنوك بتهمة نصب واحتيال بسيدي بلعباس

قام عناصر أمن دائرة عين تالوت بتلمسان مؤخرا بتوقيف 11 شخصا بسيدي بلعباس في قضية نصب واحتيال،

بينهم موظفين بأجهزة تشغيل الشباب وبنوك، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى خلية الاتصال لأمن ولاية تلمسان.

وتمت العملية اثر ورود معلومات حول امرأة (33 سنة) استفادت من عدة مشاريع لدى وكالة دعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة بسيدي بلعباس،

وقامت ببيع العتاد الفلاحي المتحصل عليه بموجب هذه المشاريع بأسعار أقل من السعر الحقيقي،

إضافة إلى استغلال سجلها التجاري لشراء مواشي من مربين بتلمسان، مقابل تقديم شيكات بدون رصيد وفق ذات المصدر.

واتضح من خلال التحقيق مع المتهمة أنها استفادت من عدة مشاريع “وهمية” في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب بتواطؤ من قبل موظفين بهذه الهيئات وبنوك،

وذلك بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين دج، كما قدمت صكوكا بدون رصيد لـ25 فلاحا مقابل شراء مواشي قيمة أحد الشيكات 10 مليون دينار.

وسمح التحقيق بتوقيف المتهمة و10 موظفين بأجهزة تشغيل الشباب وبنوك بولاية سيدي بلعباس، كانوا متواطئين معها، وفق ذات المصدر.

وعن تهم النصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور وإصدار شيكات بدون رصيد وإساءة استعمال وظيفة،

تم تقديم الموقوفين أمام قاضي التحقيق لدى محكمة أولاد ميمون، وصدر في حق 10 منهم أمر إيداع،

فيما وضع أحدهم تحت الرقابة القضائية، كما أشير إليه.