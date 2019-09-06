توقيف عمل الفرن العالي رقم 2 بمركب سيدار بالحجار في عنابة 

قررت ادارة مركب سيدار بالحجار بتوقيف عمل الفرن العالي رقم 2 بسبب تذبذب التموين بالمادة الاولية من منجمي الونزة وبوخضرة في تبسة.

وأوضح الرئيس المدير العام بالنيابة لطفي مانع، لـ وأج أن توقيف الفرن العالي رقم 2 بدأ يوم 2 سبتمبر الجاري.

وهذا بعد نفاذ إحتياطي المركب من المادة الاولية بسبب تذبذب في التموين وتوقفه لأيام متتالية من منجم الونزة.

وأضاف ذات المسؤول أن توقيف الفرن جاء ”بصفة مؤقتة كإجراء وقائي للمحافظة على هدا التجهيز الصناعي الهام”.

و”الذي يتطلب تشغيله توفر احتياطي كافي من المادة الحديد بأكثر من 30 يوما”.