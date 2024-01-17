توقيف عنصري دعم للإرهاب بوهران وإحباط إدخال 4 قناطير كيف عبر المغرب

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية بوهران. فيما تم كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بالبويرة، يحتوي على أغراض مختلفة.

وقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16جانفي 2024. عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 47 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 4 قناطير و15 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط (644129) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإيليزي. أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 113 شخصا وضبطت 54 مركبة و145مولدا كهربائيا. بالإضافة إلى ذلك 65 مطرقة ضغط و4 أجهزة كشف عن المعادن و83 قنطار من خام الذهب والحجارة. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 31 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و13 بندقية صيد. وبندقية نصف آلية و129259 لتر من الوقود و50 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. و58 قنطار من مادة التبغ و6606 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ28 شخصا. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 267 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.