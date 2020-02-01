توقيف عنصري  دعم للجماعات الإرهابية بكل من غليزان وسكيكدة

إسترجعت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، ثلاثة مخازن وكمية من الذخيرة.

يأتي هذا على إثر تسليم الإرهابي المسمى “منصوري الطيب”، المكنى “طارق” نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، أول أمس الخميس.

كما أوقفت مفارز للجيش، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من غليزان وسكيكدة.

فيما تم إكتشاف مخبأين للإرهابيين وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالجلفة.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش والدرك الوطنين بكل من البليدة، برج بوعريريج وسطيف، 7 تجار مخدرات.

وحجزت 27،5 كيلوغرام من الكيف المعالج، 3720 قرص مهلوس وأربعة سيارات.

فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني بكل من عين صالح وبرج باجي مختار، تسعة أشخاص.

وضبطت 5 مولدات كهربائية، بالإضافة إلى ثلاثة شاحنات ومركبة رباعية الدفع، و150 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب.

فيما تم حجز 15 ألف و855 لترا من الوقود الموجه للتهريب، بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش والدرك، 58 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وهران، تلمسان، باتنة، أدرار وعين قزام.