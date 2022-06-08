توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية وإحباط  إدخال 5 قناطير كيف من المغرب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

ويأتي هذا في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها. حيث نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 07 جوان. عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 17 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و72 كغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وضبط 138717 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي. 101 شخصا وضبطت24 مركبة و104 مولدا كهربائيا و115 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير. وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 7 أشخاص وضبط 5 بنادق صيد و3000خرطوشة و11521 وحدة من مختلف المشروبات. و51,7 طن من النفايات النحاسية 30 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. وهذا بكل من ورقلة والوادي وعين ڤزام وباتنة وخنشلة والشلف والبويرة ومسيلة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات ضخمة من الوقود تُقدر بـ 98348 لتر. بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 145 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.