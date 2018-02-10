توقيف عنصر دعم للإرهاب بالبويرة وتدمير 4 قنابل بتيبازة

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر الجيش دمرت 4 قنابل تقليدية الصنع بتيبازة.
أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت، أن عناصر الجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك تمكن
من توقيف 5 بارونات مخدرات بولاية وهران.
وأضاف ذات البيان االيوم السبتن…
تمكن عناصر الجيش من توقيف 3 أشخاص حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأضاف ذات البيان، اليوم السبت، أن العملية أسفرت عن ضبط سلاحيين…
توفيت ليلة البارحة رضيعة تبلغ من العمر 4سنوات بالانفلونزا الحادة بعين الفكرون ولاية ام البواقي.
وحسب المعلومات التي تحوزها النهار أونلاين تنحدر الرضيعة التي تبلغ من…
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