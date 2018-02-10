عاجل

توقيف عنصر دعم للإرهاب بالبويرة وتدمير 4 قنابل بتيبازة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
توقيف عنصر دعم للإرهاب بالبويرة وتدمير 4 قنابل بتيبازة
بقلم أمينة ج

أوقف عناصر الجيش عنصردعم للجماعات الإرهابية بالبويرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر الجيش دمرت 4 قنابل تقليدية الصنع بتيبازة.

طالع أيضا:

تدمير قنبلة تقليدية بالمسيلة

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital