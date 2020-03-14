توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل في تمنراست

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، أول أمس الخميس، من توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل.

زحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، فقد تمكنت مفارز للجيش، من تدمير قنبلة تقليدية الصنع بجيجل، وقنبلة يدوية بالطارف.

وتمكنت مفرزة للجيش، بالقطاع العملياتي إن أمناس، أمس الجمعة، من حجز 264.4 كلغ من الكيف المعالج، كانت على متن سيارة بإليزي.

فيما حجزت مفرزة مشتركة للجيش، بالتنسيق مع الجمارك بتلمسان، 39 كغ من الكيف المعالج.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من ميلة وبجاية، وعين تموشنت، وبشار، 6تجار مخدرات، بحوزتهم 2925 قرص مهلوس و1,99 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما حجز عناصر الدرك الوطني 900 خرطوشة من عيار 12 ملم و16 ملم و5874 لتر من الوقود الموجه للتهريب، في كل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق متصل، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي في عمليات مختلفة، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وسيلات، 31 شخص، وحجزت 16 مولدا كهربائيا و9 أجهزة كشف عن المعادن، و20 مطرقة ضغط، وكيسين من خليط الحجارة.

بالإضافة إلى 5,5 كيلوغرام من الكيف المعالج و2640 لتر من الوقود الموجه للتهريب و5 مركبات و4 أجهزة إتصال عبر الأقمار الصناعية ودراجة نارية.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش ببرج باجي مختار، 6 مهربين، وحجزت شاحنتين محملتين بكمية معتبرة من مواد البناء ومواد أخرى موجهة للتهريب.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش بالوادي، شخصين على متن مركبتين، وحجزت 29434 علبة من الأدوية و9600 وحدة من مختلف المشروبات، بالإضافة إلى 90 قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وأحبط عناصر حرس السواحل بوهران، محاولة هجرة 16 شخص، في حين تم توقيف 44 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتمنراست.