توقيف قاصرين اعتديا على شخص بـ “كيتار” داخل حافلة بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة السانية في طرف وجيز من توقيف قاصرين تورطا في قضية الاعتداء علي شخص داخل حافلة باستعمال آلة حادة من نوع كيتار بمنطقة الكرمة في وهران تم تقديمهما اليوم أمام قاضي الأحداث اين صدر في حقهما امر ايداع.

وهي الحادثة التي وثقها فيديو متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي يُظهر تعرض شخص لاعتداء بآلة حادة من نوع كيتار داخل حافلة نقل حضري في محاولة منه للدفاع وحماية فتاة كان تتعرض لمضايقات وتحرشات من طرف المتورطين الموقوفين في قضية الحال وهي القضية التي اثارت ردود فعل وغضب شديدين لعديد المواطنين الذين طالبوا الجهات المختصة بتفعيل الاجراءات القانونية المشددة ضد مقترفي هذه الافعال الاجرامية التي اضحت تهدد سلامتهم وتعرضهم للخطر امام استفحال ظاهرة السرقة والاعتداءات داخل وسائل النقل الجماعية.

مصالح امن دائرة السانية وبعد الواقعة مباشرة باشرت عمليات تحقيق وبحث واسعة عن المتورطين في الاعتداء على الضحية حيث تمكنت وفي ظرف وجيز من تحديد هويتهما وتوقيفهما قبل تقديمهما للجهات القضائية.