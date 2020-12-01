توقيف كاتب ضبط تونسي الجنسية وهو بصدد تهريب رطل “زطلة” بداخل امعائه عبر مطار الجزائر

ألقت شرطة مطار هواري بومدين القبض على تاجر مخدرات تونسي الجنسية، أحد أفراد شبكة تهريب الممنوعات كان بصدد نقل حوالي رطل من القنب الهندي.

وتم ضبط المتهم وهو يهرّب المخدرات في شكل كبسولات بداخل بطنه مقدر عددها بـ81 كبسولة ، لأجل نقلها إلى موطنه الأصلي بغرض المتاجرة بها.

وتبين من خلال المناقشة التي جرت بجلسة محاكمة المتهم المتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية الحراش، أن المعني وهو رب أسرة مقيم بتونس، ويزاول عمله في محكمة بتونس.

وجرى توقيف المتهم شهر جانفي المنصرم، بعد نزوله من طائرة الخطوط الجوية للمملكة المغربية.

واذ كشف جهاز سكانير على مستوى المطار كمية معتبرة من المخدرات بداخل بطن المتهم، مقدر وزنها حوالي 452 غرام وعليه تم اقتياد المعني لأجل التحقيق معه.

كما تبين من خلال سرد المتهم للقاضي تفاصيل عملية نقل هذه الممنوعات، بأنه تنقل الى المغرب لأجل قضاء عطلة بحيث قضى أربعة أيام بإحدى الفنادق.

وأضاف المتهم أنه قام بشراء كمية من المخدرات بغرض الاستهلاك بحكم أنه مدمن على تعاطيها منذ سنوات.

وخلال تواجده بسوق مدينة العرب، عرض عليه أحد الأشخاص يدعى، “الحاج”، شراء الكمية المضبوطة بحوزته مقابل 100 اورو.

وحاول المتهم اقناع المحكمة بأن الكمية المضبوطة بحوزته كانت موجهة للاستهلاك وليس المتاجرة بها.

وكيل الجمهورية من جهتها أكد للمتهم أن حجم المخاطرة التي قام بها، من خلال تعريض نفسه للخطر بعد ابتلاعه تلك الكبسولات ليس له أي غرض سوى لأجل المتاجرة بها وربح أموال.

وجاءت مرافعة وكيل الجمهورية بعد أن كشف المتهم للمحكمة أن شراء هدا النوع من المخدرات مكلف جدا بالمغرب نظرا لثمنها الباهض.

وأمام تمسك المتهم بإنكار التهم المنسوبة اليه، التمس الوكيل توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 ملايين سنتيم مع المصادرة.

وعليه قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم الى وقت لاحق.