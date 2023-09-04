توقيف لاعب مولودية وهران بلحول بسبب سيارة “بورش” مسروقة

تم صبيحة اليوم الاثنين، توقيف لاعب فريق مولودية وهران حمزة بلحول، بسبب سيارة من نوع “بورش” مسروقة.

وعلمت “النهار” من مصادرها الخاصة، بأن بلحول، تم توقيفه بفندق “فانتازيا” بمدينة وهران.

كما أوضحت ذات المصادر، بأن بلحول، قام بشراء سيارة “بورش” ليتبين في الأخير أنها محل بعث بعدما تمت سرقتها من مالكها.

للإشارة فإن بلحول، غادر شهر فيفري الماضي، الحبس الاحتياطي، بعد تبرأته في قضية حيازة مواد مهلوسة، في وقت أكد فيه المعني، في تصريحات لتلفزيون “النهار” عقب الافراج عنه، بأن السبب الحقيقي وراء اعتقاله كان يعود إلى شجار في الحي الذي يقطن فيه.