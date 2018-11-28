توقيف لصوص الجبن من ملبنة ببئر مراد رايس

أوقفت مؤخرا مصالح أمن بئر مراد رايس بالعاصمة 7 أشخاص متهمين بسرقة 64 ألف علبة جبن من ملبنة عمومية.

وأوضح بيان أمن ولاية الجزائر أنه تم توقيف سبعة أشخاص مشتبه فيهم في القضية.

متهمين بتكوين جمعية أشرار و السرقة بتوافر ظروف التعدّد و باستعمال مفاتيح مصطنعة وكذا إخفاء أشياء مسروقة.

وقد شارك المشتبه فيهم في سرقة الكمية التي قاربت قيمتها المالية الـ300 مليون سنتيم.

وتعود القضية حينما تقدّم ممثّلون عن ذات المؤسسة للتبليغ عن اختفاء 64 ألف وحدة من الجبن المعقّم ذات الـ”200″ ملغ.

كما أن السلعة المفقودة معروضة للبيع بمحلات البيع بالجملة للمواد الغذائية بالسمار.

توجّهت عناصر الشرطة إلى عين المكان، أين تمّ ضبط السلعة محل التبليغ.

كما تبيّن من تصريحات الباعة، أن السلعة تمّ اقتناءها من عند شخص يقوم بتوزيعها عليهم مستعملا الشاحنة الخاصة لذات الملبنة.

ومع استمرار التحريّات، تمّ تحديد هويّة المشتبه فيه الذي تبيّن أنّه من عمّال الملبنة.