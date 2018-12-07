توقيف مجرم “خطيـر” بحاسي مسعود في ورقلة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحاسي مسعود بورقلة، خلال الأيام الأخيرة، من توقيف مجرم “خطير”، بحوزته كمية من المخدرات.

تفاصيل العلمية تمت أثناء قيام عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعمليات مداهمة فجائية لأحد الأماكن المشبوهة بحاسي مسعود.

أين تّم توقيف شاب محل شبهة والبالغ من العمر21 سنة، وعند تفتيشه عثر بحوزته على قطعتي مخدرات مقدر وزنها بـ2.9 غ، ليتّم تحويله مباشرة إلى مقر الأمن ومباشرة إجراءات التحقيق معه .

وعقب إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملف قضائي ضده، وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لإرتكابه جرم حيازة المخدرات بطريقة غير شرعية.