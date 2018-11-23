توقيف مروجي المخدرات ببلدية عمي موسى بغليزان

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة عمي موسى من توقيف مروجي مخدرات كانو يقومون بترويج الاقراص والمخدرات.

في وسط المدينة، حيث بعد استغلال المعلومة تم توقيف الشخصين وحجز 60غرام من المخدرات و40قرص و8000 دينار.

من عائدات البيع ليتم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.