توقيف مروّجي المخدّرات في البليدة

أوقفت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بوعينان بأمن ولاية البليدة شخصين يقومان بترويج المخدرات بالمدينة .

المشتبه فيهما حاولا الفرار على متن دراجة نارية فور مشاهدتهما لعناصر الشرطة.

وعند إخضاعهما لعملية الملامسة الجسدية ضبط عند أحدهما قطعتي مخدرات وزنهما 52.3 غرام .

كانتا مخبأتين داخل علبة سجائر ومهيأتين للبيع ومبلغ مالي قدره 6400دج من عائدات بيع.

كما أسفرت عملية تفتيش منزل أحد المشتبه فيهما بعد طلب إذن من وكيل الجمهورية عن حجز 47.5 غرام من المخدرات.

مع العثور على مبلغ مالي قدره 13000دج من عائدات بيع المخدرات.

وعليه تم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما امام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، الذي أصدر في حقهما أمر إيداع.