عاجل

توقيف مروّجي المخدّرات في البليدة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
توقيف مروّجي المخدّرات في البليدة
بقلم مصطفى ق

أوقفت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بوعينان بأمن ولاية البليدة شخصين يقومان بترويج المخدرات بالمدينة .

المشتبه فيهما حاولا الفرار على متن دراجة نارية فور مشاهدتهما لعناصر الشرطة.
وعند إخضاعهما لعملية الملامسة الجسدية ضبط عند أحدهما قطعتي مخدرات وزنهما 52.3 غرام .
كانتا مخبأتين داخل علبة سجائر ومهيأتين للبيع ومبلغ مالي قدره 6400دج من عائدات بيع.
كما أسفرت عملية تفتيش منزل أحد المشتبه فيهما بعد طلب إذن من وكيل الجمهورية عن حجز 47.5 غرام من المخدرات.
مع العثور على مبلغ مالي قدره 13000دج من عائدات بيع المخدرات.
وعليه تم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما امام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، الذي أصدر في حقهما أمر إيداع.

مواضيع أخرى:

هكذا بدأت سهيلة بن لشهب عام 2018

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

  • حجز 5950 ميزان إلكتروني بسطيف

    تمكنت فرق مفتشية أقسام جمارك سطيف في أواخر العام المنصرم من حجز ثلاث حاويات تحوي على 5950 وحدة ميزان الكتروني. حامل لعلامة "طاسيلي" ، مخبأة بإحكام…

  • كشف وتدمير 15 مخبأ للإرهاب بجيجل

    كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجيجل 15 مخبأ للإرهابيين تحوي معدات حربية وكمية من مادة الديناميت. بالإضافة إلى أجهزة اتصال لاسلكية، حسبما أفاد به بيان لوزارة…

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital