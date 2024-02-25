توقيف مسافر متلبسا بحيازة “فيزا” مزورة لدولة جنوب أفريقيا

أوقفت شرطة مطار هواري بومدين مسافر متلبسا بحيازة تأشيرة سفر مزورة تخص بلد جنوب أفريقيا، وهو بصدد السفر إلى خارج الوطن فتم توقيف المشتبه فيه المدعو ” ف.اسماعيل” مع مصادرة الوثيقة محل الجريمة.

ومكنت التحريات الامنية في ذات القضية من توقيف المشتبه فيه الثاني ” ا.نسيم” لثبوت علاقته بالجريمة.

وثبت من خلال جلسة محاكمة كلا المتهمين أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، وفقا لاجراءات المثول الفوي؛ أن المتهم الموقوف “ف.اسماعيل” اشترى تأشيرة السفر محل الحجز مقابل مبلغ مالي مقدر ب30 مليون سنتيم من عند صاحب وكالة سياحية يدعى ” جمال” المقيم بالبويرة هذا الأخير لم تتمكن التحريات الوصول اليه لعدم تحديد هويته الكاملة.

كما اعترف المتهم بالجلسة بأنه قام باجراءات جلب تأشيرة سفر تخص دولة جنوب أفريقيا أمام القنصلية بالجزائر ولكون تواجد والدته في ظروف صحية سيئة قام بتأجيل السفرية.

وخلال تأهبه للسفر تعرف على احد الاشخاص يدعى ” جمال” صاحب وكالة سياحية عن طريق المتهم الموقوف المدعو ” ا.نسيم” هذا الأخير بعد توقيفه ضبط في هاتفه النقال صورة للوثيقة المزورة اعترف بأنه ارسلها للمتهم ” سفيان” بعدما تم تحضيرها لأجل الحضور لتسلمها.

والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق كل متهم في حين أحال القاضي الملف للمداولة للنطق بالحكم.

ياسمينة دهيمي