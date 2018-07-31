توقيف مفتش مزيّف بمديرية التعمير احتال على مواطنين ليسلبهما 150 مليون في البليدة

نصَب على ضحيتين بمنحهما مقرر استفادة ودفتر عقاري مزوّران

المتورط معروف في قضايا مماثلة وكان محل بحث من قبل العدالة

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن البليدة، من إلقاء القبض على منتحل صفة مفتش بمديرية التعمير بولاية البليدة لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين بمبلغ 150 مليون سنتيم مقابل مساعدتهما في الحصول على مقررات استفادة ودفتر عقاري، اللذان تبين فيما بعد أنهما مزوران.

ملابسات القضية التي عالجتها عناصر الفرقة الجنائية، تعود إلى تقدم مواطنين بشكوى رسمية عن تعرضهما للنصب والاحتيال من طرف أحد الأشخاص القاطن بالبليدة، الذي قَدَّم نفسه على أساس مفتش بمديرية التعمير في الولاية مقابل عرض خدماته عليهما بعدما علم أنهما يريدان الحصول على مقرر استفادة الخاص بتوسعة المنزل.

وقد اتفق مع الضحيتين اللذين منحاه مبلغا إجماليا قدره 150 مليون سنتيم، مقابل مساعدتهما في الحصول على الوثائق المطلوبة، وبعد أيام منحهما مقرر استفادة الذي يحمل الزيادة في كمية المساحة الإجمالية للمنزل وكذا دفتر عقاري الصادر عن مديرية أملاك الدولة، ولدى توجههما إلى مديرية مسح الأراضي للتأكد من الوثائق تفاجآ بأنها مزورة، أين سارعا إلى تقييد شكوى ضد المحتال.

واستغلالا للمعلومات من طرف المحققين، تم توقيف المشتبه فيه الذي تبين من خلال التحريات أنه محل بحث من قبل العدالة، أين صدر في حقه أمر بالقبض عن تهمة النصب والاحتيال.

كما اشتغل سابق في مديرية التعمير في إطار عقود ما قبل التشغيل، أين تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة البليدة، الذي أحال أوراق الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بعد متابعته بجنحة النصب والاحتيال واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال مهنة منظمة قانونا.