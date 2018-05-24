توقيف منظفة في «نفطال» وابنتها بتهمة ممارسة السحر والشعوذة في درڤانة

تم إيداعها الحبس المؤقت وابنتها وُضعت تحت الرقابة القضائية

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الشرقية بدرڤانة، أول أمس، من توقيف سيدة في العقد الخامس من العمر، تعمل منظفة بشركة «نفطال» رفقة ابنتها وتحويلها للجهات القضائية بمحكمة الدار البيضاء، حيث مثُلت بموجب إجراء المثول الفوري بناء على مجموعة شكاوى تقدم بها جيرانها بالعمارة التي تقطن بها بدرڤانة حول ممارسات مشبوهة تقوم بها هذه الأخيرة، تتعلق بالدجل وأعمال السحر والشعوذة وكذا تدنيس المصحف الشريف.

وجاء تحريك الدعوى ضد المتهمة الخمسينية وابنتها بناء على شكاوى جيرانها، الذين بلغ عددهم 14 شخصا، حول ممارسات مزعجة تقوم بها هذه الأخيرة وابنتها بالعمارة، تتعلق بأعمال السحر والشعوذة، حيث تقوم في كل مرة بتهديدهم بها وإلحاق الأذى بهم عن طريق استحضار طقوس السحر والشعوذة، الأمر الذي جعلهم يعيشون نوعا من الرعب منها وجعلهم يتحاشون اللقاء بها، بحكم عدم مراعاتها للأخلاق العامة عن طريق تلفظها بعبارات بذيئة، مما يسبب حرجا لهم، وكذا تدنيسها لكتاب الله من دون أي مراعاة للقيم.

وقد أشارت إحدى الجارات بالجلسة إلى أنها تفاجأت بالمتهمة تقوم بإخبار ابنتها التي تبلغ من العمر 14 سنة المتبناة، بأنها ليست والدتها، الأمر الذي صدمها وأدخلها في أزمة نفسية، خاصة أنها هددتها باختطافها وتقطيع جسدها لاستعمالها في أعمال السحر. المتهمة الخمسينية وخلال مواجهتها لجيرانها الضحايا، نفت تصريحاتهم وأكدت أنها ملفقة ضدها وأنها هي من تعرضت إلى التهديد لطردها من العمارة، كونها مطلقة وتقيم بمفردها رفقة ابنتها بالمنزل.

وقد تم إيداع هذه الأخيرة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، فيما تم وضع ابنتها تحت الرقابة القضائية، مع تأجيل الملف للأسبوع المقبل للنظر فيه.