توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، فقد ضبطت مفرزة للجيش والدرك 378 كيلوغرام من الكيف المعالج بالبيض.

فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش بالتنسيق مع أمن العاصمة، تاجر مخدرات بحوزته كمية من الكيف المعالج، تقدر بـ 35 كيلوغرام.

في سياق متصل، ضبط حرس السواحل ببني صاف، 29,9 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما أوقفت مفرزة للجيش بتمنراست، شخصين، وحجزت مولدا كهربائيا، ومطرقة ضغط، وجهاز كشف عن المعادن.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 5 أشخاص، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالغزوات.

في حين تم توقيف 13 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين أميناس.