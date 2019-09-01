توقيف 13 شخصا وحجز 6 مركبات رباعية الدفع بتمنراست وعين قزام

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بتمنراست وعين قزام أمس 13 شخصا وحجزت 6 مركبات رباعية الدفع.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع اليوم الأحد، أن العملية تأتي في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة.

وتمكنت مفارز الجيش من حجز مطرقة ضغط ومولد كهربائي، و442 غرام من المخدرات و16 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب.

وفي سياق متصل، أحبط حرس الحدود ببرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة، محاولة تهريب 6 آلاف لتر من الوقود.

وأضاف البيان، أن عناصر الدرك الوطني بالطارف الناحية العسكرية الخامسة أوقف تاجري مخدرات بحوزتهما 1096 قرص مهلوس.

وأحبط حرس السواحل بكل من الطارف وعنابة بالناحية العسكرية الخامسة وتيبازة بالناحية العسكرية الأولى محاولات هجرة غير شرعية لـ41 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 5 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بورقلة الناحية العسكرية الرابعة.