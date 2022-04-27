توقيف 13 عنصر دعم للإرهاب وضبط قنطاري مخدرات بالحدود مع المغرب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 أفريل 2022، عديد العمليات. التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

ففي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 6 تجار مخدرات.

وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـقنطارين و70 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تم توقيف 16 تاجر مخدرات آخرين وضبط 148 كيلوغرامات من نفس المادة. وكذا 56076 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.