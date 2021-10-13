تمكنت المصالح الأمنية، من توقيف 15 اطارا وعاملا لشركة مطاحن الأوراس في باتنة، عقب تحقيقات ادارية حول شبهة التلاعب في أسعار السميد والفرينة مما خلق أزمة عانى منها المستهلك.

وكانت التحقيقات الادارية، قد انطلقت بعد شكوى تقدم بها تجار الجملة، ذكروا من خلالها أن الموقوفين يجبرونهم على شراء السميد والفرينة بأسعار مرتفعة غير قانونية.

وأظهرت التحقيقات، بأن الموقوفين يبيعون السميد والفرينة بأسعار مرتفعة ودون فوترة.