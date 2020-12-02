توقيف 17 بارون مخدرات وحجز 7 قناطير”زطلة” بعدة ولايات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 17 تاجر مخدرات وحجزت كميات ضخمة من الكيف المعالج في عمليات متفرقة.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، فقد تم خلال الفترة الممتدة ما بين 25 نوفمبر و1 ديسمبر 2020، حجز 7 قناطير و9 كلغ من الكيف المعالج، تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، ضبط حرس الحدود 513.25 كلغ من الكيف المعالج بالنعامة.

كما أوقفت مفرزة للجيش، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني ببشار، تاجري مخدرات وحجزت كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ156 كلغ، بالإضافة إلى 469866 قرص مهلوس.

هذا وأوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود، 15 تاجر مخدرات وحجزت 39.75 كلغ من الكيف المعالج و47395 قرص مهلوس، في عمليات متفرقة بكل من العاصمة وباتنة وتلمسان وبرج بوعريريج وتبسة، وسطيف وغليزان وأم البواقي والطارف.