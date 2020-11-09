توقيف 216 شخصا في قضايا نصب واحتيال عبر الإنترنت خلال 9 أشهر

عالجت فرق مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، 152 قضية تتعلق بالجرائم المعلوماتية والنصب والإحتيال عبر الإنترنت.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، سمحت هذه العمليات، والتي تتعلق بالفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 30 سبتمبر 2020، بتوقيف 216 شخص.

وأفضى التحليل الجنائي، إلى أن عمليات الاحتيال عبر الأنترنت استهدفت المواطنين من مختلف الفئات والأعمار عبر الوطن.

وأوضح البيان، إن المجرمين يقومون بعرض إمتيازات أو خدمات وسلع وهمية والإيحاء بالحصول على أموال، ما يجر ضحاياهم، وفق خطوات إحتيالية تدريجية، لفتح روابط مشبوهة ومنه تحقيق النتيجة الإجرامية.

هذا وتواصل المديرية العامة للأمن الوطني، عبر صفحتيها الرسمية على الفايسبوك والتويتر، حملة توعوية حول جرائم النصب والإحتيال عبر الأنترنت.

وتدعو المديرية، مستعملي شبكات التواصل الإجتماعي والأنترنت خاصة الأولياء، للتحلي باليقظة من حيل المخترقين “الهاكر” والمحتالين.

موضحة إن هؤلاء المحتالين، يلجئون للرسائل المزيفة التي تمكنهم من الحصول على البيانات الشخصية والكلمات السرية المتعلقة بحسابات ضحاياهم الشخصية، أو حتى سرقة هويتهم الرقمية.

كما دعت مديرية الأمن، لمراقبة الأطفال خلال استعمال الانترنت وتوعيتهم المستمرة من مساوئه.

وتضع المديرية العامة للأمن الوطني لخدمة المواطنين دعائمها الإتصالية الرسمية، ممثلة في الموقع الإلكتروني وصفحتي الفايسبوك والتويتر.

بالإضافة إلى الرقم الأخضر 1548 وخط شرطة النجدة 17، للاصغاء وتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.