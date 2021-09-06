توقيف 27 مشتبه فيهم ينتمون للماك بخراطة وبني ورتيلان

تمكنت مصالح الأمن الوطني، من توقيف 27 شخص مشتبه فيهم ينتمون إلى المنظمة الإرهابية الماك، خلال 48 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تم توقيف المعنيين، بمدينتي خراطة وبني ورتيلان، في محاولة منهم لزرع الفتنة والرعب وسط المواطنين ومحاولة إعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات في الخارج.

وكشف البيان، إن أفراد المجموعة الإجرامية، قاموا بالاعتداء والسطو على محلات المواطنين، أين تم توقيف 25 شخص على مستوى مدينة خراطة و2 ببني ورتيلان.

وأوضح البيان، إن تدخل قوات الشرطة لإعادة حفظ النظام وحماية المواطنين والممتلكات أسفر عن توقيف المشتبه فيهم.

وأشار البيان، إلى أنه قد تم تسجيل إصابات في صفوف بعض أفراد الأمن الوطني جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمواد الصلبة والحادة، حسب ذات البيان.

وأفضى تفتيش مساكن المشتبه فيهم، بأمر من النيابة المختصة إقليميا، إلى العثور على لواحق لألبسة عسكرية، ومعدات الإعلام الآلي بجميع لواحقها، وجهاز كشف عن المعادن، وأسلحة بيضاء، وأختام مزورة تحمل وسم انتخب وانتخب بالوكالة، ونسخة طبق الأصل مصادق عليها، وسجلات إدارية، ورايات للمنظمة الإرهابية الماك وهواتف نقالة.

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