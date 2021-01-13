توقيف 29 بارون مخدرات وحجز أزيد من 14 قنطار زطلة خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 جانفي 2021، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 29 تاجر مخدرات.

وحجزت ذات المصالح، خلال عمليات متفرقة، كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ14 قنطار و55,857 كيلوغرام، تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، ضبطت مفارز مشتركة للجيش، في عمليتين منفصلتين ببشار، 6 قناطير و0,8 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما ضبطت مفرزة أخرى بتندوف 4 قناطير و77 كيلوغرام من نفس المادة.

كما تم توقيف 3 تجارمخدرات بتلمسان وضبط كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ188,07 كيلوغرام.

وفي ذات السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش ومصالح الدرك وحراس الحدود 26 تاجر مخدرات وضبطت 189,987 كيلوغرام من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى حجز 200 غرام من مادة الكوكايين و135909 قرص مهلوس.

وجاء ذلك، في عمليات متفرقة بكل من ورقلة وإن أميناس والوادي والبليدة ووهران ومستغانم وقسنطينة والنعامة وتبسة وتيبارة.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش 124 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وإيليزي.

وحجزت ذات المفارز، 29 مركبة و79 مولدا كهربائيا و46 مطرقة ضغط و9 أجهزة للكشف عن المعادن.

وكذا 129 طن من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير، وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 5,326 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

بينما تم توقيف 4 أشخاص وحجز 8 بنادق صيد و3 كيلوغرام من البارود و370 خرطوشة و29137 علبة تبغ، و15834 وحدة من مختلف المشروبات.

وجاء ذلك، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من الوادي وغرداية وبسكرة وتبسة وجيجل وأم البواقي وخنشلة.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ49746 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وبرج باجي مختار وجانت.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ12 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة.

فيما تم توقيف 60 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من إليزي وتلمسان والوادي وتبسة والطارف وبشار.