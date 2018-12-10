توقيف 3 اشخاص وحجز أزيد من 400 قرص مهلوس بغليزان

تمكنت مصالح الامن، من توقيف ثلاث (03) أشخاص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 446 قرص مهلوس وعدة أختام مقلدة.

القضية كانت بناءا على معلومات وردت إلى المصلحة مفادها وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بمسكنه.

وعليه، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه وتوقيفه والعثور على 432 قرص مهلوس، ومقص يستعمل في عملية الترويج، ومبلغ مالي من عائدات البيع.

وبعد التحري في القضية، كشف عن مشتبه فيه آخر من ولاية مجاورة، أين قامت مصالح الامن بتوقيفه وعثر بحوزته على 14 قرص مهلوس.

وبعد تفتيش مسكن تم حجز مقص صغير يستعمل في عملية البيع، ومبلغ مالي من العملتين الوطنية والأجنبية، وعدة أختام مقلدة خاصة بمؤسسات عمومية، ووثائق مزورة.

وعليه، تم انجاز ملف قضائي وتقديمهم امام العدالة حيث اودع اثنين الحبس ووضع اخر تحت الرقابة القضائية.