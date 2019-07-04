توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلة وباتنة

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الأربعاء،بكل من خنشلة وباتنة، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، 23 منقبا عن الذهب

وحجزت 19 مولد كهربائي، 17 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن، حسب ماجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس.

بالإضافة إلى 10 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب و 406 قرص مهلوس ومركبتين رباعيتي الدفع.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ05 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بوهران،

فيما تم توقيف ثلاثة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة ببشار، وفق ذات المصدر .