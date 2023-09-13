توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

تمكنت مفارزة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة في الفترة الممتدة من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري. من توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و 4 قنابل تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، فإنه وفي سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها. نفّذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 6 الى 12 سبتمبر الجاري. عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الإحترافية العالية واليقظة والإستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 55 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 04 قناطير و09 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط (116773) قرص مهلوس”.

وبكل من تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 66 شخصا وضبطت 21 مركبة و 146 مولدا كهربائيا و 84 مطرقة ضغط و 05 أجهزة للكشف عن المعادن و10 قناطير من خليط خام الذهب والحجارة. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 37 شخصا آخر وضبط 24 بندقية صيد و 152 قنطار من التبغ و56 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و “31938 وحدة من مختلف المشروبات وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك. محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 29613 لتر بكل من أدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 77 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. بالإضافة كذلك إلى توقيف (87) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.