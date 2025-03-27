توقيف 34 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 8 قناطير من الكيف المعالج

تمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي من توقيف توقيف (34) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال (08) قناطير و(70) كيلوغرام. من الكيف المعالج. عبر الحدود مع المغرب، وحجز (1,42) كليوغرام من مادة الكوكايين (425.158) قرص مهلوس.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي فقد تم توقيف (185) شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام. وضبط (38) مركبة و(85) مولدا كهربائيا و(43) مطرقة ضغط. و(7) أجهزة كشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

توقيف (22) شخصا آخر وحجز مسدس (1) آلي و(4) بنادق صيد و(986.64) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (45) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة.

كما تم توقيف (401) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني