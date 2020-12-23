توقيف 37 بارون مخدرات بينهم مغاربة وحجز أزيد من 24 قنطار زطلة!

أوقفت مفارز مشتركة للجيش بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 37 تاجر مخدرات، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 ديسمبر.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، فقد تمكنت ذات المصالح، من حجز كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ24 قنطار و58,632 كيلوغرام.

وأشار البيان، إلى إن هذه الكميات من الكيف المعالج، قد تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش، 10 قناطير و3 كلغ من الكيف المعالج، بمنطقة أم العشار الحدودية بتندوف.

فيما أوقف حراس الحدود 5 تجار مخدرات بالنعامة من جنسية مغربية، وحجزوا 6 قناطير و87,670 كيلوغرام من نفس المادة.

كما تم ببشار توقيف تاجري مخدرات وحجز كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ3 قناطير و40,5 كيلوغرام.

بالإضافة إلى 320 غرام من مادة الكوكايين.

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود 30 تاجر مخدرات في عمليات متفرقة.

وحجزت ذات المصالح، 4 قناطير وكيلوغرام من الكيف المعالج و790 غرام من مادة الكوكايين وقرص مهلوس.

وجاء ذلك، في عمليات متفرقة بكل من أدرار ووهران وتلمسان وعين الدفلى وورقلة وغرداية وتبسة وباتنة وسطيف وعنابة وسيدي بلعباس.