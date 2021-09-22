توقيف 37 بارون مخدرات وحجز أزيد من 11 قنطار زطلة

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 23 تاجر مخدرات، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 سبتمبر الجاري.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، نشرتها اليوم الأربعاء، أحبطت ذات المفارز، محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ11 قنطار و30.5 كيلوغرام من الكيف المعالج و533 غرام من الكوكايين.

كما تم توقيف 14 تاجر مخدرات آخر وحجز 44709 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

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