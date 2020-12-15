توقيف 38 بارون مخدرات وحجز أزيد من 7 قناطير زطلة بعدة ولايات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 38 تاجر مخدرات خلال الفترة الممتدة ما بين 9 و15 ديسمبر 2020.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، حجزت ذات المصالح، خلال عمليات متفرقة، كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ7 قناطير و22 كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتندوف 183 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تم ضبط كمية أخرى من نفس المادة بالنعامة تقدر بـ154 كيلوغرام وأخرى بأدرار تقدر بـ101 كيلوغرام.

وفي نفس السياق، أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود 38 تاجر مخدرات وحجزت قنطارين و84 كيلوغرام من الكيف المعالج وكيلوغرام من مادة الكوكايين.

بالإضافة إلى 8819 قرص مهلوس.

وجاء ذلك خلال عمليات متفرقة بكل من الجزائر العاصمة وعين تموشنت وتلمسان ووهران وبشار وتبسة وتيبازة وعنابة وورقلة وبجاية وسيدي بلعباس وتمنراست وإن أمناس.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش 99 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وإيليزي وتندوف.

وحجزت ذات المصالح، 5 مركبات و88 مولدا كهربائيا و82 مطرقة ضغط و4 أجهزة للكشف عن المعادن و666 كيس من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير.

وكذا أغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بينما تم توقيف 12 شخصا وحجز 4 بنادق صيد و5350 علبة من مادة التبغ و6914 وحدة من مختلف المشروبات.

وتم ذلك، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من غليزان وتلمسان وعين الدفلى وأدرار وورقلة والوادي وغرداية وخنشلة وعين تموشنت.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ14195 لتر بكل من تمنراست وتبسة وسوق أهراس والطارف.

وفي سياق آخر، أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود 46 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من جانت وتلمسان والطارف.