توقيف 4 أشخاص متورطين في قتل شاب بعنابة

عالجت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبركة الزرقاء في عنابة، قضية تتعلق بجناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد.

وراح ضحية هذه الجريمة، الشاب “ش.م” الذي يبلغ من العمر 29 سنة والقاطن بحي 600 مسكن رقم 145 بالبركة الزرقاء ببلدية البوني.

كما تعرض الضحية إلى طعنة على مستوى القلب، بعد نشوب شجار بين مجموعة من الشباب بذات الحي. أين أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و29 سنة ينحدرون من ولاية عنابة.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 17 جانفي 2022، أين تلقى أفراد الفرقة الاقليمية للدرك بالبركة الزرقاء مكالمة هاتفية مفادها وقوع شجار بحي 600 مسكن بالبركة الزرقاء بين مجموعة من الشباب.

كما تم على الفور تشكيل دورية والتنقل إلى مكان الحادثة، أين أفضت التحريات إلى توقيف أحد المشتبه فيهم الذي لجأ الى أحد المزارع للاختفاء و الابتعاد عن الأنظار.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف التحريات، تم تحديد هوية بقية المشتبه فيهم. أين تم وضع خطة من طرف وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة مدعمين بفصائل الأمن أين تم توقيف 4 أشخاص.

وبعد تقديم الموقوفين الأربعة أمام الجهات المختصة قضائيا، تم إيداعهم بالمؤسسة العقابية بوزعرورة.

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