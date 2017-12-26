توقيف 4 بارونات وحجز أزيد من قنطار”زطلة” في بشار

أوقفت مفرزة للجيش الشعبي في بشار 4 بارونات مخدرات وضبطت مركبة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين وحجز103 كلغ من الكيف المعالج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أوقفت مفرزة أخرى بكل من تمنراست وببرج باجي مختار ثلاثة مهربين وضبطت شاحنتين.

وأربعة أطنان من المواد الغذائية و5000 لتر من زيت المائدة و2000 لتر من الوقود و3.6 أطنان من مادةالفحم .

كما كشفت ودمرت مفرزة للجيش بباتنة عن عشرة مخابئ للإرهابيين وأوقفت عناصر الدرك الوطني ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

ومن جهة أخرى أوقف عناصر الدرك الوطني بالوادي مهربا وحجزوا 20 قنطار من مادة التبغ.

في حين توقيف 41 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان أدرار وبشار.