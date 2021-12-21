توقيف 4 رعايا مغاربة مشبوهين في عين الدفلى

تمكنت مصالح الأمن الوطني من توقيف أربع رعايا مغاربة مشبوهين في ولاية عين الدفلى. يتنقلون من دون وثائق وهوية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الرعايا المغاربة الأربعة كانوا من دون وثائق ولا يحوزون على رخص عمل. كما أن الموقوفين الأربعة كانوا على متن سيارة داخل مدينة عين الدفلى.

وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر، أن الرعايا المغاربة الأربعة كانوا كثيري التنقل بين خميس مليانة وعين الدفلى. حيث تم إقتياد الموقوفين الأربعة إلى مقر الأمن من أجل معرفة سبب تواجدهم بالجزائر والجهة التي كانت تأويهم.

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عين الدفلى: توقيف جزار يروّج المخدرات والمهلوسات بمحله في خميس مليانة

تمكنت فصيلة الشرطة القضائية بخميس مليانة في ولاية عين الدفلى، من شلّ نشاط مروّج للمخدرات يبلغ من العمر 29 سنة، يقيم بمدينة مليانة. كما تم حجز كمية من المخدرات تقدر بـ 19 غرام. إضافة إلى كمية من الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي من عائدات ترويج هذه السموم. الإطاحة بالمشتبه فيه، تمت بعد إستغلال معلومات تتعلق بنشاطه المشبوه، حيث كان يتخذ محل جزارة كائن بشارع بوقارة بخميس مليانة لممارسة نشاطه في التخزين و الترويج ، أين تمكن عناصر الشرطة، بعد مداهمته بذات المحل من ضبطه متلبسا بحيازة أقراص مهلوسة من نوع بريغابالين، إضافة إلى قطع مخدرات بوزن 19 غرام كانت مخبأة بإحكام بزوايا مختلفة بالمحل، مع حجز مبلغ مالي من عائدات ترويج هذه المواد يقدر بأكثر من 23 مليون سنتيم .

المشتبه فيه قدم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة خميس مليانة التي خصته بأمر إيداع.

سيدي امحمد: تقديم 14 مشتبه إنتمائهم لحركة “رشاد” الإرهابية أمام وكيل الجمهورية

واستمع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد إلى 14 شخصا مشتبه إنتمائهم إلى حركة “رشاد” الإرهابية.

وحسب مصادر “النهار”، فإن المشتبه فيهم تم جلبهم من ولاية عين الدفلى من طرف عناصر الدرك الوطني. كما أن المشتبه فيهم يتم الاستماع إليهم بتهم تتعلق بجناية الإنتماء إلى منظمة إرهابية من شأنها المساس بأمن البلاد و والوحدة الوطنية و المساس بسلامة ووحدة الوطن. في إنتظار ما سيسفر عنه التحقيق لاحقا مع المشتبه فيهم.