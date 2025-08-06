توقيف 41 تاجر مخدرات.. وإحباط محاولات إدخال 784 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

أوقف الجيش الوطني الشعبي 41 تاجر مخدرات وأحبط محاولات إدخال 784 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب ،وكذا ضبط 1.150.627 قرص مهلوس.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 30 جويلية إلى 5 أوت عن توقيف توقيف 146 شخص بكل من تمنراست. وبرج باجي مختار وإن صالح وإن ﭭزام وجانت.

كما تم ضبط 23 مركبة و150 مولد كهربائي و107 مطرقة ضغط و(65) جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب. والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وحسب ذات الحصيلة فقد تم توقيف 6 أشخاص آخرين وضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و4 بنادق صيد و32.060 لتر من الوقود. بالإضافة إلى 14 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. وهذا خلال عمليات متفرقة؛

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 20 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 276. مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.